Basket, Ste.Mar 90: finalmente si comincia

Torna in campo, a distanza di più di un anno dall’ultimo match ufficiale disputato, la Ste.Mar 90. I rossoneri ospitano domani, ore 18 al PalaRiccucci, il Basket Roma nella prima giornata del campionato di serie C Gold. Campionato che non sarà lungo come nelle passate stagioni visto che a causa del Covid saranno solo cinque le squadre che si daranno battaglia in questo campionato particolare.

“Ci siamo. Ancora poche ore – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – e sarà campionato. Domani alle 18 nella nostra “casa” di Largo Cinciari arriva la blasonatissima Basket Roma per la prima giornata di un campionato che sarà brevissimo ma sicuramente intenso e di altissimo livello. Si giocherà in un’atmosfera particolare, del tutto inconsueta al PalaRiccucci. Niente pubblico, niente trombe e tamburi, niente incitamento per i nostri ragazzi. Quindi, mai, come in questa circostanza, c’è soltanto una cosa da dire: FORZA RAGAZZI!!!”.