Basket, Ste.Mar 90 e Cestistica: 10 e lode

Per il decimo anno consecutivo Ste.Mar 90 sarà il main sponsor della Cestistica Civitavecchia. Si è rinnovato, anche per la stagione 2020/2021 un sodalizio che era iniziato nel campionato 2010/2011, quando la società rossonera veniva dalla salvezza conquistata nello spareggio play out contro le Stelle Marine Ostia ed aveva il marchio Se.Gi., società rappresentata sempre dall’imprenditore capitolino Stefano Chicchiani. Da quel momento, per i colori rossoneri è iniziata un’altra storia, completamente diversa rispetto al periodo precedente e sicuramente più esaltante. L’abbinamento con Ste.Mar 90 ha infatti consentito alla società di Largo Cinciari di ottenere una costanza di risultati mai avuti prima, alla quale si è poi accompagnata un’attività di progressivo miglioramento strutturale del PalaRiccucci, diventato nel corso dell’ultimo decennio uno degli impianti maggiormente attrezzati della città e che ha saputo, come nel caso recentissimo del post-covid, essere sempre all’avanguardia in termini di sicurezza e di tutela della salute dei propri tesserati. A livello di risultati le cifre parlano chiaro. Dalla stagione 2010/2011 a quella 2014/2015 la società ha disputato cinque campionati in C2 arrivando una volta ai quarti di finale play off, due volte in semifinale play off e vincendo la storica finale con Formia che l’ha portata ad approdare alla C Gold. Nell’attuale categoria, in quattro stagioni la Ste.Mar 90 ha ottenuto un quarto di finale play off, due semifinali ed una finale play off, quella nella stagione 2017/2018 nella quale arrivò a un passo dalla promozione in serie B, ovvero nella terza serie nazionale. Insomma, il marchio Ste.Mar 90 ha consentito alla Cestistica di raggiungere un ottimo standard qualitativo, portando a Civitavecchia anche giocatori di livello internazionale, della cui presenza ha beneficiato il movimento locale e che hanno portato il PalaRiccucci ad essere uno degli impianti con maggior afflusso di pubblico.