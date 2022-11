Basket, Ste.Mar 90: devi essere più forte dell’emergenza

Sarà ancora una Ste.Mar 90 in forte emergenza ma che deve dare tutto in campo per superare il periodo di crisi. I rossoneri domani, ore 18, ospitano al PalaRiccucci il San Paolo Ostiense. Sfida difficile guardando la classifica, con i romani secondi con 10 punti e i civitavecchiesi penultimi a quota 4, e a questo si aggiungono i tanti dubbi di formazione: Lebo e Bezzi sono andati via e ovviamente non saranno più a disposizione di coach Briscese ma in forse ci sono anche gli acciaccati Campogiani e Spada. Servirà tanta qualità e grinta ma anche un pizzico di fortuna per avere la meglio sui forti avversari.

“Ottava e penultima giornata della prima fase del campionato C Gold. I nostri ragazzi – affermano dalla Cestistica – reduci da cinque sconfitte consecutive, cercano il riscatto contro il San Paolo Ostiense. Il compito, però, appare arduo visto che la formazione capitolina occupa il secondo posto della graduatoria ed è in grado di mettere in difficoltà ogni avversario. Sperando comunque di replicare la vittoria dello scorso anno, la Società chiama a raccolta i suoi tifosi che potranno rappresentare il classico uomo in più in campo. L’appuntamento è per domani alle 18 al PalaRiccucci. Vi aspettiamo numerosi!”.