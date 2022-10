Basket, Ste.Mar 90 con il Ferentino per tornare a sorridere

Gara esterna non semplice quella di domani per i rossoneri che alle 18 faranno visita ad una formazione che ha gli stessi punti

La Ste.Mar 90 vuole ripartire di slancio dopo il primo ko stagionale subito domenica scorsa. Domani i rossoneri saranno di scena sul parquet del Ferentino nella gara che inizierà alle 18 e sarà valida per la quarta giornata del campionato di C Gold. Le due squadre hanno entrambe 4 punti in classifica grazie alle due vittorie e alla sola sconfitta subita, per entrambe nell’ultimo turno. Lecito aspettarsi tanto equilibrio con la gara che potrebbe decidersi negli ultimi minuti di gioco.