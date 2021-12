Basket, Ste.Mar 90 chiamata ad una prova di maturità

Ottavo turno di campionato domani al PalaRiccucci per la Stemar 90. I rossoneri riceveranno alle 18 il Pass di Roma in quello che si può definire come un bel banco di prova dopo le due vittorie consecutive. Partita impegnativa con una squadra ben posizionata in classifica, come dimostra il terzo posto ad oggi occupato dai romani.

“La nostra squadra – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – dopo due vittorie consecutive, cerca il tris per confermarsi e lanciarsi verso i play off”.

Arbitreranno Andrea Suriani di Ciampino e Leonardo Venditti di Roma.