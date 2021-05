Basket, Ste.Mar 90: che peccato

Sconfitta nel derby contro la Stella Azzurra Viterbo per la Ste.Mar 90. I rossoneri hanno perso in trasferta per 78-76 nella penultima giornata della regular season di C Gold. Un match che lascia tantissimi rimpianti con la squadra di Ferdinando De Maria in controllo per tre quarti ma che ha accusato un blackout decisivo nell’ultimo parziale. Ad aumentare i rimpianti la sconfitta della Fortitudo che ha perso contro il Basket Roma. In classifica quindi Ste.Mar 90 e Fortitudo rimangono a quota 10 e domenica al PalaRiccucci si sfideranno nell’ultima decisiva giornata per decretare chi arriverà primo e chi secondo.