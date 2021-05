Basket, Ste.Mar 90: battere Alfa Omega per rimanere al primo posto

Torna in campo dopo il turno di stop la Ste.Mar 90. I rossoneri ospitano domani, ore 18, al PalaRiccucci l’Alfa Omega, formazione ultima del girone B del campionato di C Gold con 2 punti e già battuta all’andata per 94-75. Campogiani e compagni vogliono continuare a vincere per rimanere al comando della classifica. Al momento infatti la Ste.Mar 90 è prima in coabitazione con la Fortitudo, che deve recuperare una gara ma che domani riposerà.