Basket, Ste.Mar 90 attesa dalla capolista Viterbo

Prima di ritorno per i rossoneri che domani, ore 18, saranno di scena sul campo della Stella Azzurra, prima in classifica ancora a punteggio pieno

Comincia il girone di ritorno per la Ste.Mar 90 attesa da una vera e propria mission impossible. I rossoneri domani, ore 18, faranno visita alla Stella Azzurra Viterbo degli ex Rogani, Pebole e Cittadini, che comanda il girone B a punteggio pieno. Gara in cui il quintetto guidato da Ferdinando De Maria dovrà più che altro cercare di non prendere imbarcate e giocare una buona partita senza pensare troppo al risultato. In casa civitavecchiese non ci sarà il lungodegente Campogiani.