Basket, Ste.Mar 90 ad Ostia per continuare la striscia vincente

Dopo il turno di stop è tempo di tornare in campo per la Ste.Mar 90. I rossoneri, che nella prima giornata di C Gold hanno avuto la meglio sul Basket Roma, faranno visita domani, ore 18, all’Alfa Omega. Una gara da non sottovalutare ma in cui Campogiani e compagni vogliono conquistare il secondo successo consecutivo.

“Secondo appuntamento – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – domani alle 18 nell’impianto di via delle Isole di Capo Verde a Ostia, per i nostri ragazzi, attesi da un’Alfa Omega gasatissima dopo la clamorosa vittoria di domenica scorsa sul parquet del Basket Roma, arrivata all’ultimo secondo di gioco. I padroni di casa rappresentano un complesso di prim’ordine, nel quale si fondono giocatori di esperienza a giovani di bellissime speranze. La partita si annuncia quindi particolarmente difficile e servirà tutto l’impegno e il sacrificio da parte dei nostri ragazzi per poter conquistare i due punti. L’incontro potrà essere seguito dai nostri affezionati supporters attraverso questa pagina Facebook, che lo trasmetterà in diretta streaming. Appuntamento, quindi, per domani alle 18. E, come sempre, FORZA RAGAZZI!!!”.