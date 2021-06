Basket, Ste.Mar 90 a Roma per l’orgoglio

Torna in campo domani la Ste.Mar 90 in una gara che però avrà poco o nulla da dire per la classifica. I rossoneri infatti mercoledì hanno perso in casa contro il Basket Roma e adesso sono troppo lontani dal primo posto e quindi già fuori dai playoff. Domani Campogiani e compagni faranno visita alla Fortitudo Roma, ore 20.45, proprio la capolista del campionato di C Gold, nella penultima giornata. Come detto la gara non sarà importante per la classifica ma lo sarà per l’orgoglio con i civitavecchiesi che vogliono dimostrare di potersela giocare alla pari con i romani.