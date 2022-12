Basket, Ste.Mar 90 a Grottaferrata per ripetere l’impresa

Comincia da Grottaferrata il girone di ritorno del campionato di C Gold per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri giocheranno domani alle 18.30 sul campo della capolista del girone A che in stagione ha perso due sole partite, una delle quali proprio all’andata contro i civitavecchiesi. Ancora problemi di formazione per i ragazzi di coach Briscese che dovranno fare a meno di Setkic e Mezzacapo ma potranno disporre del nuovo acquisto il lettone Arutjunovs.

“Prima giornata di ritorno per i ragazzi della C Gold – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – che domani giocheranno sul parquet del San Nilo Grottaferrata, team in testa alla classifica. Un match che si preannuncia difficile non solo per il lungo periodo positivo degli avversari ma anche perché i rossoneri non hanno mai espugnato il Palazzetto del San Nilo.

Comunque sia….FORZA RAGAZZI!!!”.