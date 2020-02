Altra gara fondamentale per i playoff per la Ste.Mar 90. I rossoneri, dopo la netta vittoria contro il Grottaferrata, domani faranno visita al Frascati col match che prenderà il via alle 19.30. Come detto sarà una partita davvero importante perchè la squadra di Ferdinando De Maria è ottava con 20 punti mentre gli avversari di domani accusano 2 punti di ritardo. Per quanto riguarda la formazione sono tanti i dubbi per il coach della Ste.Mar 90 visti i diversi giocatori influenzati e non al meglio. Solo domani De Maria sceglierà i 5 che inizieranno l’importante match. Sicuramente non ci sarà Mario Tartaglia che di concerto con l’agenzia del giocatore, la Starting Five, la Cestistica ha deciso di liberare dal tesseramento e al quale è stata concessa la possibilità di ultimare la stagione nelle fila del Vieste, formazione militante nel campionato di C Gold pugliese.