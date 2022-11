Basket, Ste.Mar 90 a Frascati con tante assenze

Civitavecchiesi in campo domani, ore 20, contro i padroni di casa che in classifica hanno due punti in più

Sarà una Ste.Mar 90 decisamente incerottata quella di scena a Frascati. I rossoneri giocheranno domani, ore 20, contro il Club Basket Frascati, formazione che in classifica ha due punti in più. I civitavecchiesi sono reduci da 4 sconfitte consecutive e come detto sono tante le assenze e i dubbi di formazione per mister Briscese che non avrà sicuramente a disposizione Setkic e Mezzacapo oltre a Bezzi.

“Appuntamento domani sera alle 20 nello splendido palazzetto dello sport di Frascati – affermano dalla Cestistica – per i nostri ragazzi, attesi dai padroni di casa, formazione che alterna elementi di grande esperienza anche nel basket professionistico a giovani già affermati. Il match si preannuncia più che difficile in considerazione delle tante assenze per infortuni e altri motivi nell’organico a disposizione di coach Briscese. Non può comunque mancare, come sempre, il nostro “FORZA RAGAZZI!!!.