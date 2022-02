Basket, Ste.Mar 90 a caccia di una vittoria “playoff”

I rossoneri domani ore 18, nuovamente al PalaRiccucci, ospitano la Smit, in una sfida molto importante per la classifica

A pochi giorni dalla vittoria contro il Valmontone torna subito in campo la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri domani ore 18, nuovamente al PalaRiccucci, ospitano la Smit, in una sfida molto importante per la classifica. La squadra di Ferdinando De Maria è infatti quinta con 8 punti e riceve la formazione che chiude la classifica con 4 punti. In casa civitavecchiese serve un altro successo per avvicinarsi ai playoff.