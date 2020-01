Basket, Ste.Mar 90 a caccia della terza vittoria consecutiva

Arriva un’altra gara fondamentale in chiave playoff per la Ste.Mar 90. I rossoneri ospitano domani, ore 18, al PalaRiccucci l’Alfa Omega, formazione che in classifica ha 2 punti in più. Chiaro quindi che l’obiettivo per i civitavecchiesi deve essere quello di centrare il terzo successo consecutivo per agganciare in classifica proprio i rivali di domani. In caso di vittoria la Ste.Mar 90, che deve poi recuperare la gara contro la Stella Azzurra Viterbo, si porterebbe a quota 16 in coabitazione non solo con l’Alfa Omega ma anche con Frascati e Frassati, all’ottavo posto, l’ultimo utile per giocare i playoff.

