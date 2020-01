Basket, Ste.Mar 90 a caccia del riscatto

Rossoneri di scena domani, ore 21, sul campo del Frassati in una sfida fondamentale per i playoff

Torna in campo la Ste.Mar 90 dopo il ko di Viterbo. I rossoneri domani si giocano molte delle loro chance playoff nel match in programma alle 21 a Ciampino contro il Frassati. Una gara quella valida per la quarta giornata di ritorno del campionato di C Gold che vedrà sfidarsi le due squadre appaiate all’ottavo posto con 16 punti. Obiettivo riscatto per il team di coach De Maria che vuole vendicare l’ultima sconfitta ma anche e soprattutto la gara d’andata, persa a tavolino per l’assenza del medico.