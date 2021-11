Basket, Ste.Mar 90 a caccia del primo successo esterno

Dopo il turno di riposo la Ste.Mar 90 è pronta per tornare in campo. Domani, ore 18.15, rossoneri di scena sul parquet della Smit Roma nella settima giornata di C Gold. Gara fondamentale per i civitavecchiesi ultimi con 2 punti che affrontano i romani che sono a quota 4 in classifica. Unico assente il capitano Campogiani.

“OBIETTIVO: TORNARE A VINCERE IN TRASFERTA. Domani – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – la settima partita di campionato per i nostri ragazzi che alle ore 18,15 affronteranno al PalaTellene di via Claudio Villa la Smit Roma Centro. Formazione giovane e agguerrita, finora ha portato a casa 4 punti dando comunque sempre filo da torcere alle squadre avversarie. Quasi al completo il roster rossonero. Unico assente, il capitano Andrea Campogiani, di nuovo fermo per il riacutizzarsi della distrazione muscolare al polpaccio sinistro. Per chi volesse seguirla, la partita sarà trasmessa sulla pagina FB della Smit Roma”.