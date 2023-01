Basket, sfida casalinga per il Santa Marinella Basket

Torna in campo l’Asd Santa Marinella Basket che domani pomeriggio alle 18 nell’impianto di casa ospiterà il Montesacro Roma per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C. La fase di andata si era conclusa con il Santa Marinella Basket al quarto posto con sei punti che contro le romane all’esordio avevano vinto 51 a 44. Diverse le novità per le santamarinellesi in questa prima uscita del 2023 che vedrà fra le convocate Rossana Boccalato che farà parte della squadra per tutta la seconda parte della stagione dopo averla iniziata in A2 con la maglia del Acciaierie Valbruna Bolzano. Seconda, ma non per importanza, notizia sarà la presenza fra le convocate di Marta Casciani dopo un lungo periodo di stop.