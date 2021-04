Basket, sfida al vertice per la Ste.Mar 90

Si giocherà domani il big match valido per la quinta giornata d’andata del campionato di serie C Gold. Alle 20.30 a Roma la Ste.Mar 90 sarà ospite della Fortitudo Roma. Una gara che rappresenterà non solo un bel banco di prova per i civitavecchiesi ma che sarà anche fondamentale per questa stagione. Entrambe le formazioni sono infatti prime in classifica a punteggio pieno e quindi chi prevarrà domani guiderà il girone B in solitaria.

“L’appuntamento – si legge nella pagina Facebook della Cestistica Civitavecchia – è per domani alle 20,30 all’Arena Altero Felici, la “casa” della Stella Azzurra Roma. I nostri ragazzi saranno ospiti della Fortitudo Roma, con la quale condividono il primo posto in classifica generale a punteggio pieno. Da domani, quindi, nel girone laziale della C Gold resterà soltanto una squadra imbattuta al termine del girone di andata. Inutile dire che il confronto si annuncia difficilissimo. I padroni di casa costituiscono un organico zeppo di talenti e di giocatori con esperienze in categorie superiori e, per gli addetti ai lavori, rappresentano al momento i maggiori candidati all’accesso alla finalissima nella quale si giocherà il salto di categoria in serie B. I nostri ragazzi, dal canto loro, sanno che per uscire indenni dall’Arena Altero Felici dovranno dare ancora di più, molto di più, rispetto alle prime tre partite del torneo, sia in termini di grinta, che di concentrazione e, soprattutto, di umiltà e intelligenza cestistica. I nostri appassionati supporters potranno assistere in diretta streaming alla partita collegandosi con questa pagina Facebook o con quella del Comitato Regionale Fip Lazio”.