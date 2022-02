Basket, secondo successo consecutivo per la Ste.Mar 90

I rossoneri al PalaRiccucci hanno battuto la Smit Roma per 64-59, al termine di un match molto equilibrato

La Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia sembra aver imboccato la strada giusta. Domenica è arrivata la seconda vittoria consecutiva, a soli 4 giorni da quella con il Valmontone, ancora al PalaRiccucci. Stavolta i rossoneri hanno battuto la Smit Roma per 64-59, al termine di un match molto equilibrato e aperto ad ogni risultato fino alla fine. Tra i civitavecchiesi in evidenza Preite e Bottone, entrambi con 13 punti realizzati. In classifica la Ste.Mar 90 è adesso quinta con 10 punti.

“Si è conclusa 64 a 59 per i nostri ragazzi – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – la partita contro la Smit Roma Centro. Dopo un primo tempo equilibrato (14-14) i rossoneri hanno giocato un ottimo secondo quarto mettendo in campo un grande gioco di squadra che li ha portati al massimo vantaggio alla fine del riposo lungo ((34-25). Più sottotono il terzo quarto (48-42) con gli avversari che incalzavano e con la differenza canestri che man mano diminuiva. Aumentava, invece, il nervosismo in campo, ma la vittoria, meritata, è toccata alla Ste.Mar”.