Basket, scontro al vertice per la Ste.Mar 90

Ultima giornata della regular season di serie C Gold per la Ste.Mar 90. I rossoneri ricevono domani, ore 18 al PalaRiccucci, la Fortitudo Roma nella fondamentale sfida tra le due squadre che condividono il primo posto in classifica. Gara che sarà quindi ad alta tensione e davvero importante ma non decisiva perchè dopo questo turno si giocherà la fase ad orologio. La Ste.Mar 90, che ha perso all’andata contro i romani, deve cercare di vincere per non giocare nel prossimo turno in trasferta e per non partire con punti di svantaggio contro la Fortitudo.