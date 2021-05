Basket, scocca l’ora del derby per la Ste.Mar 90

La Ste.Mar 90 vuole continuare a vincere per rimanere in vetta alla classifica del girone B di serie C Gold. I rossoneri saranno di scena domani, ore 18, a Viterbo nel derby contro la Stella Azzurra, avversario storicamente ostico per i civitavecchiesi. La classifica però parla chiaro con Campogiani e compagni primi a quota 10 e i viterbesi degli ex Pebole e Rogani invece al penultimo posto con 4 punti. A 3 giornate dalla fine della regular season non sono ammessi passi falsi per la Ste.Mar 90 che deve a tutti i costi vincere per tenere il passo o staccare la Fortitudo, con cui condivide la prima piazza della classifica.