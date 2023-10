Basket, Santa Marinella sconfitta all’esordio contro Esquilino

Comincia con una sconfitta il campionato di basket di serie B femminile dell’Asd Santa Marinella Basket. Domenica pomeriggio al PalaSport di via delle Colonie le ragazze allenate da coach Daniele Precetti hanno perso per 40 a 75 contro l’Esquilino Basket. Una gara che fin dalla vigilia si sapeva essere complicata per le padrone di casa contro una compagine ben attrezzata e che lo scorso anno aveva chiuso il suo campionato al terzo posto. Le romane infatti fin da subito partono con il piede sull’acceleratore allargando ancora di più il suo vantaggio al momento della pausa lunga chiusa a suo favore sul 38-16. Coach Precetti ruota il quintetto in campo per cercare di dare una scossa dalla sua squadra fino a quando le santamarinellesi di orgoglio nell’ultimo tempo riescono finalmente a sbloccarsi in attacco ma con il destino del match già deciso. «Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile – analizza l’allenatore del Santa Marinella a fine gara -. Noi sicuramente possiamo fare meglio, soprattutto sulla tenuta mentale, e con il passare della gare andremo sempre più a crescere»Parziali: 8-18/ 8-20 (16-38)/ 6-22 (24-60)/ 18-15 (40-75)Tabellino. Del Vecchio 10, Rateanu 9, Pennesi 6, Amalfitano 4, Casciani 4, Moretti 3, Bronzolino 2, Pagliocca 1, Terenzi 1, Marini, Rogani, Zampolini. Coach. Precetti