Basket, Santa Marinella atteso da un vero tour de force

Tre gare in otto giorni sono quelle che ha in programma l’Asd Santa Marinella Basket per chiudere la regular season del girone A del campionato di serie C. Prima di parlare delle prossime sfide però è necessario fare un passo indietro parlando della sconfitta delle santamarinellesi arrivata domenica scorsa a Roma per la Stella Azzurra con il risultato di 64-46 che ha lasciato il Santa Marinella con dieci punti in classifica al quinto posto. Domani per le ragazze allenate da coach Daniele Precetti alle 18 l’impegno casalingo contro le Frecce Romane, fanalino di coda del girone, battute all’andata con il risultato di 50 a 42. Il Santa Marinella però avrà poco tempo per riposare perchè la Federazione ha programmato per lunedì alle 21,15 il recupero della gara non giocata in casa della Pallacanestro Talea che non si era disputata per mancanza dell’arbitro. Santamarinellesi che poi il 26 febbraio chiuderanno la prima parte della stagione con la trasferta a Roma contro la Smit Trastevere. «Contro la Stella Azzurra abbiamo sofferto in maniera incredibile la loro fisicità – analizza coach Precetti -. Ora ci aspettano queste due sfide nel giro di poche ore. Contro le Frecce Romane sarà una sfida da non sottovalutare perchè hanno giocato alla pari con tutte. Noi per la prima volta dall’inizio della stagione saremo al completo e sarà un test importante in vista dei play off. Per quanto riguarda il recupero con Talea sarà difficile soprattutto a livello organizzativo sperando che non ci siano problemi per poter scendere in campo al completo».