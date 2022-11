Basket, Santa Marinella alla prova della Virtus Roma

Torna in campo domani sera l’Asd SantaMarinella Basket che alle 20,30 sarà impegnata in casa della VirtusRoma 1960 nella terza giornata di andata del campionato di serie C di basket femminile. Le ragazze allenate da coach Daniele Precetti arrivano a questa sfida dopo i successi nelle prime due gare della stagione che l’hanno portata al primo posto solitario della classifica ma ora l’asticella si alza per questa sfida anche le assenze per problemi fisici di Francesca Caccamo, Ilaria Mancinelli ed Erica Gallasi. «Non sarà una trasferta facile – afferma coachDaniele Precetti -. Andiamo ad affrontare una compagine che l’anno scorso ha mancato di poco la promozione ed è una delle più complete del campionato. Dispiace non poter affrontare questa trasferta con il roster al completo ma sapremo affrontare questa sfida al meglio come in ogni occasione. Questa prima parte di stagione come detto ci servirà per conoscere le nostre avversarie e saper essere pronte nel girone di ritorno». Nota positiva della settimana è stato il rientro in gruppo per gli allenamenti di Marta Casciani e Rebecca Rateanu che a breve torneranno a disposizione anche per le partite.