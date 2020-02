Basket, ruggito Ste.Mar 90 contro Frassati

Splendida vittoria esterna a Ciampino per i rossoneri che si impongono per 75-50 e rimangono ottavi

Una grande prova e una vittoria larghissima per dimenticare il ko di Viterbo. La Ste.Mar 90 si impone per 75-50 a Ciampino contro il Frassati, formazione con cui condivideva la posizione in classifica. Gara che è stata in controllo dei civitavecchiesi dal secondo quarto e che è stata definitivamente chiusa con un quarto parziale devastante, chiuso sul 25-8. Miglior marcatore di giornata Zivkovic con 22 punti. Grazie al successo arrivato ieri la Ste.Mar 90 si conferma all’ottavo posto, l’ultimo utile per conquistare l’accesso ai playoff.

“E’ finita 75-50 per i nostri ragazzi – commentano dalla Cestistica – la partita giocata a Ciampino contro il Frassati. Si è trattato della quarta vittoria nelle ultime cinque partite, che ha consentito alla squadra di mantenersi in zona play off e anche di ribaltare la differenza canestri negli scontri diretti (all’andata arrivò l’inopinato 0-20 a tavolino per assenza del medico). Alla prossima, sperando di mantenere al massimo concentrazione e determinazione”.