Basket, ritorno in campo con sconfitta per la Ste.Mar 90

Non è andato come sperato il ritorno in campo della Ste.Mar 90. Nella quinta giornata di ritorno i rossoneri hanno ceduto per 89-80 sul campo del Palestrina. Gara che ha visto i civitavecchiesi giocare un pessimo primo tempo e cercare poi di rimontare avvicinandosi agli avversari nel terzo parziale. I tanti errori al tiro della squadra di Ferdinando De Maria non hanno però permesso di conquistare un risultato positivo. Ste.Mar 90 che rimane a quota 6 in classifica.

“E’ finita 89-80 la trasferta a Palestrina dei nostri ragazzi. La partita è stata condizionata – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – da un primo tempo disastroso dei rossoneri che si è chiuso sul 29-12 per i padroni di casa. Dal secondo quarto è iniziata una lenta rimonta che però non si è concretizzata per gli eccessivi errori ai tiri liberi e nei tiri da distanza ravvicinata. A ciò si è aggiunta, inoltre, l’uscita di tre dei nostri giocatori per cinque falli.

Domenica prossima turno di riposo. Ci vediamo mercoledì 9 febbraio al PalaRiccucci per la partita di recupero contro la Virtus Valmontone”.