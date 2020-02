Basket, rinviata la gara tra Ste.Mar 90 e Fondi

Non si giocherà questo sabato, ma stavolta non per l’emergenza coronavirus, la gara tra Ste.Mar 90 e Fondi, valida per l’ottava giornata di serie C Gold. Per una richiesta della società pontina, accolta da quella civitavecchiese, il match è stato rinviato e sarà recuperato martedì alle 21 al PalaRiccucci. Partita che sarà molto importante per i playoff con la squadra di Ferdinando De Maria che vuole vincere contro la terzultima in classifica per risalire ancora in classifica.