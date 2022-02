Basket, primo successo del 2022 per la Ste.Mar 90

I rossoneri, impegnati ieri nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di C Gold, hanno avuto la meglio al PalaRiccucci sulla Virtus Valmontone per 67-54

Torna a sorridere la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia che ottiene il primo successo del 2022. I rossoneri, impegnati ieri nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di C Gold, hanno avuto la meglio al PalaRiccucci sulla Virtus Valmontone per 67-54. La squadra di Ferdinando De Maria ha iniziato bene l’incontro e tenuto il vantaggio accumulato fino alla fine grazie soprattutto ad un Larousse sugli scudi e autore di 23 punti.

“Vittoria casalinga dei nostri ragazzi – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – che hanno battuto la Virtus Valmontone per 67 a 54. Una partita che ha sempre visto protagonisti i rossoneri fin dal primo quarto (16-8). Più equilibrati i due quarti successivi, con un parziale rispettivamente di 15-16 e 16-16 in cui la squadra ospite ha cercato, invano, di recuperare il divario accumulato. Una vittoria che conta nel caso in cui a fine campionato si arrivasse a pari punteggio. Rispetto alla partita di andata, infatti, persa per sette punti, abbiamo un vantaggio di quasi il doppio negli scontri diretti. Il prossimo appuntamento è per domenica 13 febbraio alle 18, sempre al PalaRiccucci, contro la Smit Roma Centro”.