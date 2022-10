Basket, prima uscita ad Orvieto per il Santa Marinella Basket

Le ragazze allenate da Daniele Precetti sabato sono scese in campo contro Orvieto ed Esquilino, compagini di serie B

Prima uscita ufficiale della squadra del Presidente Bronzolino, nel triangolare del 1 ottobre a Porano (Orvieto).

Torneo che si sviluppa in gare da 2 tempi di 12 minuti. Inizia Santa Marinella contro Orvieto con le ragazze di coach Precetti che partono bene, ma poi la differenza di categoria (Orvieto e pure Esquilino parteciperanno al campionato di serie B), comincia a farsi sentire. Certo non è il momento di cercare i risultati a tutti i costi, ma va privilegiata la ricerca d’insieme e mettere minuti nelle gambe. Da qui in effetti, la scelta di dare spazio a tutte le ragazze al seguito e costruire giochi e alternative.

Qualche assenza non ha aiutato la gestione delle due gare, ma si sono comunque colte a momenti buone impressioni.

Appuntamento per l’esordio casalingo di preparazione al campionato che inizierà presumibilmente a metà novembre, con il Memorial “GRAZIE ROBI” in programma sabato 8 e domenica 9 ottobre al Palazzetto dello Sport.