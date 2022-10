Basket, prima trasferta stagionale per la Ste.Mar 90

Torna in campo di sabato la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. I rossoneri domani, ore 18.30, saranno a Frosinone per affrontare i padroni di casa, nella seconda giornata del campionato di C Gold. Una gara non semplice per il quintetto guidato da Briscese che avrà due assenze di rilievo: non saranno infatti del match Gianvincenzi e Lebo. La Ste.Mar 90 dopo la vittoria all’esordio contro Grottaferrata vuole ripetersi contro una compagine che invece nella prima giornata ha perso nettamente contro il Palestrina.