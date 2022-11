Basket, prima sconfitta per il Santa Marinella

Si ferma il momento positivo dell’Asd Santa Marinella Basket che domenica sera sul parquet della Virtus Roma 1960 per la gara valevole per la terza giornata di andata del campionato di serie C ha perso per 57-40. Per le ragazze di coach Daniele Precetti si tratta del primo KO di questa stagione arrivato contro una delle principali contendenti di questo campionato. Senza le infortunate Caccamo, Mancinelli e Gallassi le santamarinellesi, trascinate da Elisa Del Vecchio miglior marcatrice con 13 punti, hanno lottato punto a punto nei primi tre tempi della gara (14-9, 27-28 e 39-35) per però avere qualche difficoltà di troppo nel finale permettendo così di chiudere la gara con un parziale finale di 18-5.

Parziali. 14-9, 27-28, 39-35, 57-40

Il tabellino. Terenzi, Del Vecchio 13, Quaicoe, Passacantilli, Amalfitano 4, Pagliocca 5, Maggi 2, Miranda 10, Celestini 6, Zampolini. Coach Precetti.