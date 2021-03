Basket, prima amichevole precampionato per la Ste.Mar 90

Torna finalmente in campo la Ste.Mar 90. In attesa di cominciare la stagione, con la prima giornata del campionato di serie C Gold che si disputerà il 14 marzo, i rossoneri saranno di scena domani, ore 19, al PalaLuiss di Roma nella prima amichevole precampionato. Saranno due i test che la squadra civitavecchiese giocherà prima dell’inizio del campionato, entrambi con formazioni di categoria superiore. Domani sarà la volta della Luiss, che milita nel campionato di serie B. La prossima settimana, invece, i ragazzi guidati da Ferdinando De Maria faranno visita alla Stella Azzurra Roma, che disputa il campionato di serie A2.