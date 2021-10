Si è tenuta questa mattina al ristorante La Nona la presentazione ufficiale della nuova stagione della Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia. Presenti il presidente Stefano Rizzitiello, il dirigente Maurizio Campogiani, l’allenatore della prima squadra Ferdinando De Maria, lo sponsor Stefano Chicchiani oltre agli altri dirigenti e ad alcuni giocatori della rosa rossonera. Si è parlato del roster attuale e del budget ridotto sul mercato oltre che dell’imminente debutto della Ste.Mar 90 nel nuovo campionato di serie C Gold. I rossoneri infatti domenica, alle 18 al PalaRiccucci ospitano la Stella Azzurra Viterbo. Per l’atteso derby non sarà a disposizione Campogiani, a causa di una strappo al polpaccio sinistro, ma dovrebbero recuperare tuti gli altri infortunati.

“Quest’anno – spiega il presidente Rizzitiello – non è stato semplice allestire la rosa a causa del budget ridotto ma pensiamo di aver comunque costruito una buona squadra. Ci dispiace molto aver dovuto salutare Hankerson e non escludo che arrivi un altro rinforzo nelle prossime settimane”. In questo senso si parla dell’arrivo di un lungo, con i rossoneri che hanno diversi contatti tra cui quello con un giocatore francese, che è stato in prova nei giorni scorsi e da cui si aspettano a breve una risposta.

“L’obiettivo – afferma coach De Maria – è centrare uno dei primi sei posti del nostro girone. Abbiamo una squadra giovane e visto che non potremo più contare su Hankerson e Zivkovic, a cui potevamo affidare la palla nei momenti “caldi” dovremo coinvolgere tutti nel nostro sistema di gioco”.