Basket, per la Ste.Mar 90 un campionato a 8 squadre

Grossi cambiamenti per quanto riguarda il prossimo campionato di C Gold. La Fip ha infatti deciso di cambiare la formula che solitamente prevedeva un solo girone e di spezzarli in due. Il girone A sarà a 9 squadre e quello B a 8. Quest’ultimo è quello in cui è stata inserita la Ste.Mar 90 che se la vedrà con Stella Azzurra Viterbo, San Paolo Ostiense, Grottaferrata, Alfa Omega, Frascati, Fondi ed Albano. Il campionato per i rossoneri partirà l’8 novembre e si concluderà il 21 febbraio, osservando una settimana di pausa per poi giocare una Fase ad Orologio dal 7 al 14 marzo che permetterà il pareggio del numero delle gare giocate.

Le prime quattro di ogni girone passano alla Fase Promozione, nella quale incontreranno solamente le squadre che non hanno affrontato nella prima fase, portandosi in classifica i risultati che hanno maturato solo negli incontri che hanno fatto con le squadre del loro girone. Al termine della Fase Promozione, le prime quattro accederanno alle semifinali con gare di andata e ritorno, con relativa finale per la promozione in serie B. Le nove squadre che restano si affrontano in una Fase Playout divisa in tre gironi, con la peggiore terza che retrocede diretta e le altre due che si giocheranno la permanenza in C Gold.