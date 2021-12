Basket, passo falso per la Ste.Mar 90

Dopo due vittorie consecutive la Ste.Mar 90 torna nel baratro della sconfitta. I rossoneri al PalaRiccucci hanno ceduto per 75-71 alla Pass Roma. Match dai due volti per i civitavecchiesi che hanno giocato bene nel primo quarto e malissimo nel secondo e terzo, per poi tentare la rimonta, non riuscita, nel finale. La classifica rimane difficile per Campogiani e compagni che restano in fondo alla classifica, in compagnia di altre squadre, con 4 punti.