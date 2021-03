Vittoria all’esordio contro un’avversaria di ottimo livello per la Ste.Mar 90. I rossoneri hanno vinto per 70-68 al PalaRiccucci contro il Basket Roma, formazione data dagli addetti ai lavori come la favorita numero 1 per il primo posto. Un match giocato bene da entrambe le compagini e anche a tratti spigoloso, quello valido per la prima giornata del campionato di serie C Gold. Sugli scudi Zivkovic autore di 18 punti.