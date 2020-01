Basket, nuovo arrivo in casa Ste.Mar 90

Matteo Converso, centro di 2,06 metri, 22 anni da compiere, giocherà il girone di ritorno nella Stemar 90 Civitavecchia. Converso, due anni fa in forza al Vis Nova con la quale aveva raggiunto la promozione in serie B e lo scorso anno alla Pass, aveva iniziato la stagione con la Virtus Roma.

“Sono molto contento – spiega Converso – di essere arrivato a Civitavecchia. Negli anni scorsi ho affrontato i rossoneri diverse volte e le cose che mi hanno sempre colpito sono state il tifo del pubblico e la serietà della società. Col mio arrivo spero di poter dare una mano a coach De Maria per poter alzare ulteriormente il quintetto ed allungare le rotazioni. In questa prima settimana di allenamenti ho trovato un gruppo molto affiatato, che mi ha integrato appieno e sono convinto che con un buon lavoro di squadra potremo raggiungere i play off e lottare per il titolo”.

“Matteo – commenta coach De Maria – è un buon giocatore, con lui andiamo ad integrare e completare il nostro pacchetto lunghi e quindi andremo ad ampliare le rotazioni in quel settore. Inoltre, ci permetterà anche di schierare un quintetto fisicamente importante e quindi di provare a blindare l’area, cosa nella quale abbiamo fatto un pò fatica nella prima parte della stagione. Infine, è un ottimo ragazzo, giovane, che ha tanta voglia di migliorarsi. Speriamo che ci dia il massimo contributo possibile per finire al meglio la nostra stagione”

