Basket, Mezzacapo è un nuovo giocatore della Ste.Mar 90

Un nuovo ingaggio nelle file della Ste.Mar.90. E’ infatti arrivato nei giorni scorsi Tommaso Mezzacapo, guardia/ala classe 2001 per 1,93 centimetri di altezza. Nato a Piombino, dove è cresciuto anche cestisticamente arrivando a giocare in serie B, nella scorsa stagione ha militato, in C Gold, a Sala Consilina, nel girone campano. Tesserato in extremis poco

prima della trasferta, ha debuttato con la maglia rossonera contro la Scuola Basket Frosinone

mentre ieri, nella sua prima partita al PalaRiccucci, ha potuto constatare il calore del pubblico

rossonero. Entusiasta di essere arrivato a Civitavecchia, Tommaso Mezzacapo sottolinea l’accoglienza ricevuta dai compagni che lo hanno fatto sentire subito a casa. “Mi sento di dire – dichiara- che sono a completa disposizione della squadra e di coach Briscese, che già conoscevo e del quale ho sentito parlare molto bene. Come squadra abbiamo degli obiettivi importanti per questa stagione e cercherò di dare il mio contributo per arrivare più in alto possibile nella classifica soprattutto perché, a seguito della riforma dei campionati, abbiamo maggiori possibilità di fare il salto di categoria. I compagni mi hanno tanto parlato del pubblico di Civitavecchia e, ieri, nella mia prima partita in casa, ho effettivamente percepito tutto il suo calore. E per questo mi sento di ringraziarli. Il sostegno del pubblico sarà molto importante per il prosieguo del campionato non solo per me ma per l’intera formazione rossonera. Spero che si sia percepito che voglio dare tutto me stesso per questa maglia e non voglio deludere assolutamente la società, il coach, i miei compagni né tantomeno i tifosi”.

“Siamo molto contenti dell’arrivo di Tommaso nel nostro gruppo – rimarca il coach Massimiliano Briscese-. Oltre ad essere un ottimo ragazzo e un giocatore dotato di energia e atletismo, Tommaso ha anche l’importante capacità di mettere intensità sui due lati del campo. Vantando già diverse esperienze sia in B che in C Gold, sono sicuro che si integrerà al meglio nella squadra”.