Basket, l’Etruria Basketball Academy è realtà

Un punto di riferimento nell’intero territorio a nord di Roma per quanti, ragazzi e famiglie, vogliono che il basket sia condotto nel miglior modo possibile, a livello di serietà e di obiettivi di carattere tecnico da raggiungere. E’ sulla base di questo presupposto che è nata Etruria Basketball Academy, il nuovo soggetto sportivo interamente riservato a quanti giocano a pallacanestro, figlio di un accordo di collaborazione nato tra la Asd Cestistica Civitavecchia e la Asd Basket Città di Ladispoli. Il progetto parte già dalla stagione che sta per iniziare sotto il coordinamento tecnico di Ferdinando De Maria, allenatore nazionale e coach della prima squadra della Stemar 90 Cestistica Civitavecchia. I ragazzi delle diverse categorie giovanili saranno seguiti attraverso le più moderne metodologie di allenamento ed avranno occasione di poter confrontarsi e di poter crescere osservando e, in qualche caso, svolgendo training con i giocatori della prima squadra rossonera. In programma anche la partecipazione a tornei di assoluto prestigio. Tutte le squadre interessate al progetto parteciperanno ai campionati Gold di categoria della FIP, poco sotto la categoria Eccellenza che il progetto aspira a poter raggiungere nell’arco di un solo biennio.

Finalmente, dunque, – spiegano dalla nuova realtà – nel territorio a nord di Roma si comincia a percorrere una strada di ulteriore sviluppo della pallacanestro, aperta a tutti, e che darà la possibilità di sognare ai giovani interessati a questo meraviglioso sport. Ovviamente, una parte fondamentale del progetto è affidata alle famiglie. La loro partecipazione e il loro entusiasmo dovranno essere il motore di un’iniziativa destinata a rappresentare un momento di svolta per la pallacanestro del territorio”.

Per eventuali informazioni al riguardo, si possono contattare Paola Barrese, al numero 3383201965, o Domenico Marino, al numero, 3476549382, oppure inviare una mail a: etruriabkacademymail.com.