Basket, la Ste.Mar 90 vuole tornare grande con l’Anzio

Torna subito in campo, a pochi giorni dal ko con il Frascati, la Ste.Mar 90 impegnata domani nella terza giornata della fase promozione del campionato di C Gold. I rossoneri ricevono alle 18, al PalaRiccucci, l’Anzio. La gara sarà di quelle aperte ad ogni risultato ma per la compagine guidata da Ferdinando De Maria non ci sono alternative al successo, che sarebbe il secondo di fila in casa, per continuare a sperare nei playoff. La classifica vede al momento i civitavecchiesi ultimi con 4 punti e gli avversari di domani invece al secondo posto a quota 6. Vincere per la Ste.Mar 90, che dovrà fare a meno di Bottone e Setkic, vorrebbe dire agganciare l’Anzio e con ogni probabilità anche altre squadre a quota 6.