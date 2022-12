Basket, la Ste.Mar 90 vuole ritrovare il gusto della vittoria

Un successo a tutti i costi. E’ quello che cerca la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia impegnata domani al PalaRiccucci, ore 18, contro lo Scuba Frosinone. Si tratta di un match che non dovrebbe riservare sorprese visto che i rossoneri, penultimi con 6 punti, affronteranno l’unica squadra che si trova sotto ed è ancora ferma a quota zero. All’andata è finita 86-72 per i civitavecchiesi che devono bissare il successo domani per risollevarsi in classifica dopo un periodo complicato anche sul piano degli infortuni.