Basket, la Ste.Mar 90 vuole il terzo successo consecutivo

Terza giornata di campionato C Gold per la Ste.Mar. 90 che domani, ore 18, giocherà sul parquet del PalaRiccucci per cercare di portare a casa la terza vittoria consecutiva contro la formazione della Pallacanestro Palestrina. Una gara non semplice per i rossoneri che sono primi a punteggio pieno e affrontano una formazione che invece ha fin qui ottenuto una vittoria e una sconfitta.



“Il Palestrina è una squadra “molto attrezzata” – affermano dalla Cestistica Civitavecchia – che al suo esordio in casa ha incamerato una grande vittoria contro il Basket Frosinone perdendo però in trasferta a Ferentino domenica scorsa. Quella di domani al PalaRiccucci si prospetta, quindi, una partita di estrema importanza e i nostri ragazzi hanno bisogno dell’apporto di un grande pubblico per sostenerli. Palla a due prevista per le 18, naturalmente al PalaRiccucci. Vi aspettiamo numerosi e…FORZA RAGAZZI”.