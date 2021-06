Basket, la Ste.Mar 90 vuole continuare a crederci

Partita importantissima per la Ste.Mar 90 in campo domani. Alle 20.30 ospite al PalaRiccucci sarà il Basket Roma, formazione che accusa due punti di distanza dai civitavecchiesi. La squadra di Ferdinando De Maria non ha alternative alla vittoria se vuole avere chance di tornare al primo posto, adesso occupato dalla Fortitudo che ha due punti in più in classifica e che poi sabato ospiterà proprio la Ste.Mar.