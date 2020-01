Basket, la Ste.Mar 90 vuole chiudere l’andata con un successo

Ultima gara del girone d’andata del campionato di serie C Gold per la Ste.Mar 90. Il quintetto guidato da De Maria riceve domani, ore 18, al PalaRiccucci l’Albano, formazione che in classifica ha due punti in più. Un match fondamentale per i civitavecchiesi che vogliono a tutti i costi la vittoria per chiudere a quota 12 un girone d’andata difficile. In casa Ste.Mar in dubbio ci sono Hankerson e Tartaglia, entrambi difficilmente al meglio per la gara di domani.

“Poche chiacchiere – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – e tanta sostanza. E’ quello che serve domani per chiudere con una vittoria il girone d’andata. Alle 18, al PalaRiccucci, arriva l’Albano, squadra partita malissimo ma che poi ha saputo inanellare una interessante serie di vittorie consecutive che l’ha proiettata a metà classifica. Non sarà un match facile, dunque. I nostri ragazzi dovranno dimostrare cervello e soprattutto carattere, tanto carattere, per far vedere di essere più forti di ogni fattore esterno che sta condizionando questo campionato. Sarà anche necessario il numeroso e caloroso sostegno del popolo rossonero, che aspettiamo in massa”.