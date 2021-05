Basket, la Ste.Mar 90 vince e mantiene il primo posto

La Ste.Mar 90 vince e convince. Dopo il turno di riposo della settimana scorsa i rossoneri hanno ripreso il cammino vincente battendo ieri al PalaRiccucci l’Alfa Omega per 88-62. Partita in bilico solo per due quarti con gli ospiti che hanno messo in difficoltà i civitavecchiesi nei primi dieci minuti di gioco. La squadra di Ferdinando De Maria ha però piazzato un bel break nel secondo parziale che ha indirizzato la partita in favore dei padroni di casa. Decisivi il solito Hankerson autore di 27 punti ma anche Spada che ne ha messi a segno 23. In classifica la Ste.Mar rimane al primo posto stavolta in solitaria con 10 punti, con la Fortitudo seconda a -2 ma con una gara da recuperare.

“VITTORIA E PRIMATO MANTENUTO! E’ finito 88-62 il match al PalaRiccucci – il commento della Cestistica Civitavecchia – tra i nostri ragazzi e il team dell’Alfa Omega Ostia. La partita è stata in equilibrio per un quarto e mezzo, poi dalla metà della seconda frazione di gioco i rossoneri hanno dato la spallata decisiva arrivando anche a condurre con oltre 30 lunghezze di vantaggio. Adesso siamo soli in testa alla classifica, anche se con una partita in più della Fortitudo Roma che oggi riposava. Mancano due partite alla fine della regular season e saranno due battaglie durissime: domenica prossima a Viterbo contro i cugini della Stella Azzurra e domenica 16 maggio al PalaRiccucci proprio contro la Fortitudo Roma. E non possiamo che chiudere con il classico: FORZA RAGAZZI!”.