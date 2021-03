Basket, la Ste.Mar 90 vince e convince contro Alfa Omega

A Ostia finisce 94-75 per i civitavecchiesi che mantengono il primo posto in classifica

Seconda vittoria consecutiva per la Ste.Mar 90. I rossoneri, impegnati ad Ostia nella seconda giornata di serie C Gold, hanno dominato e vinto per 94-75 sul campo dell’Alfa Omega, mantenendo l’imbattibilità stagionale. Partita che come detto ha visto il team guidato da Ferdinando De Maria sempre avanti e in controllo totale. Per i civitavecchiesi ancora top scorer Zivkovic con 26 punti. Bene anche Henkerson che ha messo a referto 18 punti.