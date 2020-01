Basket, la Ste.Mar 90 vince ancora

Vince e convince la Ste.Mar 90, al terzo successo consecutivo. I rossoneri hanno travolto al PalaRiccucci per 103-70 l’Alfa Omega, confermando di attraversare il momento più positivo di questa stagione. La squadra di Ferdinando De Maria ha dominato tutti i parziali portando a casa una vittoria molto importante per la classifica. La Ste.Mar 90 infatti aggancia proprio l’Alfa Omega a quota 16 in coabitazione anche con Pass Roma, Frascati e Frassati, tutte ferme all’ottavo posto, l’ultimo utile per i playoff. Per quanto riguarda la gara contro Alfa Omega miglior marcatore ancora una volta Hankerson con 32 punti segnati. Neanche il tempo di riposarsi però per i civitavecchiesi che già domani saranno in campo a Viterbo per sfidare la Stella Azzurra nel recupero della seconda giornata di ritorno.

“Terza vittoria consecutiva – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – e terzo bottino importante dal punto di vista del punteggio. Al PalaRiccucci i nostri ragazzi hanno battuto per 103-70 l’Alfa Omega Ostia, rilanciandosi in chiave play off. Come detto la scorsa settimana dopo la vittoria a Pontinia, ancora non è stato fatto nulla. Martedì arriva il recupero a Viterbo contro la seconda della classe. All’andata tutti ricordano come andò il match. I nostri ragazzi avranno davvero la possibilità di far capire di che pasta sono fatti”.