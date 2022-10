Basket, la Ste.Mar 90 vince ancora

Secondo successo consecutivo in C Gold per i rossoneri che battono per 86-72 il Frosinone

Due su due. Inizio di stagione perfetto per la Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia che sabato ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in C Gold andando a vincere sul campo dello Scuba Frosinone per 86-72. Gara in grande equilibrio nei primi due quarti ma i rossoneri hanno poi allungato nel terzo parziale e chiuso la pratica nel quarto tempo. Ancora una volta sugli scudi Spada che ha messo a referto ben 33 punti.

“Ed è un tabellone che ci fa esultare – commentano dalla Cestistica Civitavecchia – quello che al suono della sirena al Palasport Casaleno ha sancito la vittoria della Ste.Mar.90. Nella seconda giornata del campionato di C Gold i rossoneri di coach Briscese non deludono e portano a casa la seconda vittoria consecutiva battendo in trasferta il Frosinone per 86-72. Grande prestazione, dunque, per i nostri ragazzi che, nonostante importanti assenze come quelle di Gianvincenzi, Lebo e Setkic, non hanno tradito le aspettative centrando in pieno l’obiettivo: la VITTORIA! Da segnalare l’esordio di Tommaso Mezzacapo, tesserato in extremis nel pomeriggio di venerdì, che ha avuto modo di debuttare con la maglia rossonera. Ma di lui parleremo più diffusamente nei prossimi giorni. Per ora….BRAVI RAGAZZI!!!”