Basket, la Ste.Mar 90 va all-in per i playoff

Ultima gara casalinga nella fase ad orologio per la Ste.Mar 90. I rossoneri ospitano domani al PalaRiccucci, ore 18, il Frascati nella terzultima giornata del girone D della fase Promozione e non avranno grandi alternative alla vittoria per cercare di arrivare ai playoff. A complicare ulteriormente la gara saranno però le tante assenze dei civitavecchiesi che causa covid dovranno fare a meno di Gianvincenzi, Bezzi e Bottone oltre che di coach Ferdinando De Maria.

“Ultima partita casalinga- affermano dalla Cestistica Civitavecchia – domani alle 18 al PalaRiccucci, della seconda fase del campionato di C Gold. I nostri ragazzi si giocano le residue chances di entrare nel lotto delle 8 formazioni che si contenderanno la promozione in serie B. Per questo avranno bisogno del massimo sostegno da parte del loro affezionatissimo pubblico. Si ricorda che l’ingresso e’ consentito a quanti sono in possesso di green pass rafforzato e che e’ necessario indossare mascherina FFP2. A domani e…FORZA RAGAZZI!!!”.